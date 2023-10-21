هشام إسماعيل ومروة عبد المنعم يصوران فيلمهما الجديد وإليكم قصته

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية مروة عبد المنعم والممثل هشام إسماعيل بتصوير فيلمهما الجديد الذي يحمل عنوان "أسرة في بعضينا" في منطقة المقطم، واحتفل فريق عمل الفيلم بهذه المناسبة.

ويشارك في بطولة فيلم "أسرة في بعضينا" كل من هشام إسماعيل، مروة عبد المنعم، إبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، ميسرة، رضا ادريس، احمد السلكاوي، وائل علي. وهو تأليف أحمد عيسى، ومن إخراج مينا سويحة.

ويدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أخ وأخته، حيث يقرر الأخ الزواج والعيش في بيت نفسه بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار سوق العقارات، فهل ستكون الأمور على ما يرام بين شقيقته وزوجته المستقبلية؟

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