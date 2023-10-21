بالصور - ليدي غاغا تستعيد إطلالة سبعينيات بهذه الملابس

ميرنا وليد - بيروت - تم تصوير الفنانة البالغة 37 عامًا، ليدي غاغا وهي ترتدي بذلة ووشاحًا لامعًا أثناء توجهها إلى مدينة نيويورك.



وملابس غاغا، التي ارتدتها على خشبة المسرح أثناء أدائها مع فرقة رولينج ستونز في عرض ألبومهم المفاجئ "Hackney Diamonds" الذي حضره الناس، تتألف من بذلة مطرزة باللونين الأحمر الداكن والأسود مع خط رقبة على شكل حرف V وأكمام طويلة واحدة. كما ارتدت وشاحًا أسود للرقبة وقلائد فضية وكعبًا عاليًا.

قامت غاغا بالثنائي مع الفنان ميك جاغر في هذا الحدث على أغنية رولينج ستونز الجديدة "Sweet Sounds of Heaven".