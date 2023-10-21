- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تم تصوير الفنانة البالغة 37 عامًا، ليدي غاغا وهي ترتدي بذلة ووشاحًا لامعًا أثناء توجهها إلى مدينة نيويورك.
وملابس غاغا، التي ارتدتها على خشبة المسرح أثناء أدائها مع فرقة رولينج ستونز في عرض ألبومهم المفاجئ "Hackney Diamonds" الذي حضره الناس، تتألف من بذلة مطرزة باللونين الأحمر الداكن والأسود مع خط رقبة على شكل حرف V وأكمام طويلة واحدة. كما ارتدت وشاحًا أسود للرقبة وقلائد فضية وكعبًا عاليًا.
قامت غاغا بالثنائي مع الفنان ميك جاغر في هذا الحدث على أغنية رولينج ستونز الجديدة "Sweet Sounds of Heaven".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - ليدي غاغا تستعيد إطلالة سبعينيات بهذه الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.