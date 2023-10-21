حميد الشاعري يُعرب عن حزنه لما يحدث من تفاقم الأزمة الفلسطينية

نشر الفنان حميد الشاعري منشورا يعرب فيه عن حزنه لما يحدث من تفاقم الأزمة الفلسطينية وضياع الكثير من أهلها على يد الإحتلال الإسرائيلي خلال هذه الأيام ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك.وكتب حميد الشاعري: "سقطت تفاحة فأكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".



حفل كاسيت 90:

يذكر أن أخر حفل للفنان حميد الشاعري كانت بمسرح بنش مارك فى جدة بتقديمهما واحدة من أهم أغاني التسعينات وهي أغنية عيني والتى قدموها سويا عام 1997 وشاركه الحفل الفنان هشام عباس وتفاعل الجمهور معهما على المسرح بالغناء والتصفيق، خاصة وأن هذه الأغنية من أشهر الأغاني التى تقدم اليوم على المسرح.

وقدم حميد الشاعرى حتى الآن مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه منها جلجلي وروح السمارة وغيرها من الأغانيات القديمة، فيما قدم هشام عباس مجموعة من أشهر أغانيه.

وأعتبر الحفل حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، الذى أقام حفل "كاسيت 90" بالمملكة العربية السعودية، وضم الحفل بجانب الفنان حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور جماهيري ضخم، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى حميد الشاعري ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، وقدموا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى منذ إنطلاقة الكاسيت.

أغنية ليلة

ويذكر أن أخر أعمال الفنان حميد الشاعري هى أغنية ليلة، التى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات مصطفى النحاس، وألحان هشام حسن.

قد يهمك أيضا