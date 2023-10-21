مي فاروق بموقف لافت تضامناً مع فلسطين-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تتوالى المواقف المشرفة التي يعلنها الفنانون العرب وذلك تضامناً مع العدوان على غزة، وتختلف أساليبه في التعبير عن دعمهم ومساندتهم لفلسطين والفلسطينيين في ظل المحنة الكبيرة التي يعانون منها وهم تحت القصف.



وقد اتخذت الفنانة المصرية مي فاروق قراراً بتأجيل كل حفلاتها داخل وخارج مصر والتبرع بريع آخر حفل أحيته.

وكتبت مي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي قائلة: "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله اياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا الي العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم».

وأضافت فاروق: "نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق لشعب الفلسطيني وإراقة دماء الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وختمت فاروق: "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة، وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوي الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة".