سخرية واسعة من شكل إبن باريس هيلتون وهكذا تعاملت مع الأمر-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - طالت حملة سخرية وتعليقات تحمل تنمّراً واضحاً إبن وريثة سلسلة فنادق هيلتون، باريس هيلتون وذلك بعد أن شاركت صوراً لها وقد جلس على حطنها في المنزل في نيويورك، مرفقةا لصور بتعليق جاء فيه :"المرة الأولى لطفلي وملاكي الجميل فينيكس من مدينة نيويورك"، وانهالت عليها تعليقات حملت كلمات بذيئة وقد طالب محبوها بأن توقف خاصة التعليقات على المنشور لكن باريس تجاهلت الأمر.

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وكان شكل رأس ابنها الكبير دفع بالعديد من ضعاف الأنفس إلى هذا الكلام المسيء.

وكانت باريس هيلتون استقبلت وزوجها كارتر روم طفلهما الأول من أم بديلة مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، وعبرت باريس عن سعادتها بأنها بدأت تكوين عائلة مع كارتر، وقالت: "نحن سعداء لأننا بدأنا تكوين عائلتنا معًا، وقلوبنا مليئة بالحب لطفلنا الصغير ".