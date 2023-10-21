نيشان يشارك قصة مأساوية من غزة.. مقتل أب وأم وتوائمها الـ 4 في غزة

نشر الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، على حسابه عبر منصة إكس، صورة تظهر 4 أطفال توائم فلسطينيين، قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.

وعلق نيشان على الصورة قائلاً: “بعد 16 عامًا من الانتظار، رُزِقَ فادي خالد البابا بأربعة توائم في غزة، هم: مها، خالد، محمود، وعبد الخالق، وعُمرُهُم شهر واحد فقط”. وتابع نيشان: “ليلة أمس استشهدوا .. الأطفال والأمّ والأب!! هذا لا يُرضي الله”. وأثارت صورة الأطفال الأربعة، الذين قتلوا وهم نائمون في منزلهم، موجة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وندد نشطاء فلسطينيون وعرب بالجريمة الإسرائيلية، ووصفوها بأنها “مجزرة وحشية”. وطالب النشطاء المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، ووقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وكانت إسرائيل قد شنت عملية عسكرية على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، بعد إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل. وأسفرت العملية عن مقتل ما يقرب من 1400 فلسطيني، بينهم 60 طفلاً، وإصابة أكثر من 5500 آخرين.