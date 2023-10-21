شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ومدحت العدل يصلان الإمارات للمشاركة فى مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من النجم حسين فهمي، والمنتج مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي إلى الإمارات، لحضور فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، على أن يقام في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري،

على أن يشارك هذا العام في الدورة الـ10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي تقام في الفترة ما بين 22-28 أكتوبر الجاري وتتضمن عروضًا سينمائيةً من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

وهذه هي الدول التي تشارك في الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.

وكانت قد صرحت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي خلال كلمتها: "على مدار 10 أعوام، قدم المهرجان إسهامات عديدة لدعم مسيرة السينما المحلية والعربية، حتى أصبح منصة عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا".

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله أن النسخة العاشرة من المهرجان تعد الجمهور بالذهاب إلى أبعد بكثير مما يتوقعه، عبر نخبة من الأفلام هي الأفضل عالمياً ومبادرات خلاقة تثري معارف الأطفال وتراهن على مواهبهم.