شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة شريف منير تدعم غزة من خلال الهلال الأحمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لارا حفيدة النجم شريف منير وابنة أسما شريف منير ، بالمشاركة في جهود ودعم وتقديم المساعدات المصرية الإنسانية لأهل غزة الذين يتعرضون للضرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي من يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعرب شريف منير وابنته أسما سعادتهما وفخرهما بما قامت به لارا من مجهود وإنساني و وطني كبير ، من خلال تطوعها و مساعدتها في الهلال الأحمر المصري ، وقدمت لارا فيديو لها تتحدث به باللغة الإنجليزية لكي يصل لأكبر عدد ممكن من الغرب على مواقع التواصل الاجتماعي.