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ميرنا وليد - بيروت - شكلت إصابة الفنانة السعودية زينة عماد بالتهاب الكبد صدمة كبيرة لدى محبيها وكذلك للوسط الفني العربي بشمل عام والخليجي بشكل خاص، وذلك بعد يومين فقط من مشاركتها في افتتاح الألعاب العالمية القتالية التي تُقام في الرياض، وتصدر اسمها الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم العديد من الفنانين بالامنيات والدعاء لها بالشفاء العاجل ومن ابرزهم الفنانة نوال الكويتية التي كتبت في صفحتها : "زينة الحبيبة كثر ما ضايقني الخبر كثر ما إيماني بالله كبير إنه بيقومك بالسلامة وترجعين بصحة وعافية وتبشرينا بسلامتك بإذن لله".
أما الفنان عايض يوسف فأرسل لهل تمنّياته بالسلامة قائلا : "الف لابأس لاختنا الغالية زينة عماد ما تشوفين شر وتقومين بالسلامة يارب وترجعين توقفين على المسرح وتغنين لنا من ابداعاتك".
وتأثرت الفنانة الاماراتية أحلام : بما خصل مع زينة وكتبت :"الف سلامه عليك حبيبتي بنتي الغاليه سلامتك قدامك تقومين وتسلطنين وتسلطنينا معك استودعتك الله".
بينما وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة قالت فيها "صديقتي الصغيره الموهوبه المهذًبه زينه سلامة قلبك الله يعافيكي وترجعي تكملي رسالتك المشرّفه وأنتِ بكامل الصحّه والعافية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام ونوال الكويتية وغيرهما يدعون لـ زينة عماد بالشفاء بعد إصابتها بإلتهاب في الكبد-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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