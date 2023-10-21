ويجز يشارك في مظاهرات إنكلترا دعماً لفلسطين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك ويجز في مظاهرات حاشدة خرجت في شوارع إنكلترا دعماً للفلسطينيين ومطالبة بوقف الحرب على غزة وقد نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي ظهر به وكذلك وثق أجواء المظاهرة.
وكان ويجز أعلن رفضه للحرب بين إسرائيل وفلسطين وتضامنه الكامل مع الفلسطينيين وكتب في خاصية القصة بصفحته الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي باللغكة الإنجليزية :"استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم.. أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد، الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري.
وتابع في منشوره: لم يقف أحد مع المدنيين الفلسطينيين الذين ليس لهم ذنب وخائفين من محاسبة إسرائيل.. اشتروا كل الأخبار ويخربون منشوراتهم حتى المعلومات التعريفية تسيء إلى نسبة المشاهدة إذا نشرت عنها ومع ذلك، فإن هذا سيظل في أذهاننا إلى الأبد، فحياة العرب لن تهمهم أبدًا في الواقع، حتى شعبهم لا يهمهم والندم لن ينفعهم بعد ذلك.
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