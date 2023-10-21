كلوي كارداشيان تعايد شقيقتها كيم بصور من الماضي وتقول :"أنتِ فضل صديقة لي"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان رسالة معايدة طويلة لشقيقتها كيمكارداشيان عبرت فيها عن الدعم الذي حصلت عليه منها وعن كونها أفضل صديقة لها وملهمتهما وجمعت صوراً قديمة وجديدة من مناسبات عديدة تواجدتا بها معاً في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وجتبت في الرسالة المرفقة معايدة إيها في عيد ميلادها قائلة :

"لا يريد الله لأي شخص أن يتعامل مع كل ما تقدمه الحياة بأنفسنا.

لحسن الحظ لم يكن علي أن أبحث بعيداً عن جماعتي، لقد كان مقدرا لنا أن نكون معا. كان يعرف ما كان يقوم به. نحن بحاجة لبعضنا البعض. أحتاجك وقد أنعم الله عليك في هذا اليوم المميز جدًا!

أضافت :"رسالتي إلى كوكو، إلى الفتاة التي لديها العديد من القوى الخارقة، عيد ميلاد سعيد! في نظري أنت بطلة خارقة. لم أر قط أي شخص يظل هادئًا قدر الإمكان في المواقف الأكثر فوضوية. لم أر قط أي شخص قادر على التنقل في الحياة بصفاء ذهن مثلك. اسمحوا لي أن أذكر بعضًا من قواك الخارقة …. المرونة والهدوء وإظهار أي شيء وكل شيء والتحول إلى أي شيء تريدين أن تكونينه ... محامية، صديقة، أخت، ابنة، أم، مديرة تنفيذية، مستشارة طبية، مسؤولة علاقات إعلامية. يمكنني أن أستمر ولكن بعض قدراتك المتغيرة أحتاج إلى الاحتفاظ بها لنفسي. ها!

وختمت :"على الرغم من ذلك، أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنك أختي وأفضل صديقة لي. لقد علمتني أنه لا شيء يمكن أن يكسرنا إلا إذا سمحنا له بذلك، ولكن كل شيء يمكن أن يقوينا إذا كنا على استعداد لخوض هذه المعركة. لقد خضتِ العديد من المعارك برشاقة وأصبحت أقوى بسببها، أنت تلهميني يوميا. أنت تحفزيني لأكون أفضل.

أنا وأنت حتى النهاية يا صغيرتي. أنا أركب من أجلك. بجانبك حتى النهاية. سأفعل أي شيء من أجلك. أي شيء على الاطلاق. لن أطرح حتى الأسئلة. ها! سأتبعك بشكل أعمى أينما ذهبت لدعمك وحمايتك. سأكون هناك على الهامش لأشجعك أو على استعداد للتخلي عنك إذا لزم الأمر. لقد حصلت عليك بكل فخر وشرف حتى نفاد الوقت. لا تنسي أبدًا أنه في كل حياتك، حصلت عليك! أحبك بلا حدود أختي رفيقة الروح !!إلى الأبد ودائما طفلتي!".