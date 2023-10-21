شدوا بعضكم يا أهل فلسطين|قصة نشيد عادت انتفاضته بعد 95 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - وسط أصوات الألم والاستغاثات والقنابل والغارات وألسنة النار وركام الحوائط الآمنة وغبار الخوف من بعدها، بزغ صوت من الصمود وأمل الانتصار، انطلق صداه في العالم العربي أجمع.

شدوا بعضكم ياأهل فلسطين..أصلها وأسباب كتابتها

كان ذلك الصوت ينادي بـ “شدوا بعضكم ياأهل فلسطين شدوا بعضكم”، من سيدة فلسطينية مسنة رأينا في وجهها رائحة فلسطين العتيقة بأهلها وشوارعها وأحجار بيوتها التي تحمل أمل النصر مهما طال كابوس الاحتلال.

من هي حليمة منشدة “شدوا بعضكم ياأهل فلسطين”

وعلى الفور تصدر المقطع محركات البحث المختلفة ومنصات الحديث على مواقع التواصل الإجتماعي وقام عدد من الموسيقيين بظبط جودة الصوت وإضافة بعض الموسيقى لها ، فما هي قصة “شدوا بعضكم يافلسطين؟ ومن التي أعادتها من جديد في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين؟

مقطع “شدوا بعضكم” يعود إلى الحاجة حليمة حسين سليمان زايد، من قرية بيت اكسا شمال غرب القدس سكان الزرقا بالأردن ومن مواليد 1938

لم يكن النشيد وليد اللحظة، إنما يعود أصله إلى الحرب العالمية الأولى، حيث أنشده أهل فلسطين عند هزيمة تركيا آنذاك، وكان أبرز ماأنشده هو "أبو ظريف الحرازين" رحمه الله من أهل الشجاعية في غزة، ويعتبر هو شاعر غزة الأول، كما أن اللحن مرتبط بقال “السامر” المنتشر في وسط فلسطين وجنوبها.

كان أبو ظريف الحرازين أبرز من ثاروا عام 1936 في أحداث الثورة الكبرى في فلسطين ضد القوات البريطانية للمطالبة بالاستقلال وإنهاء سياسة الهجرة اليهودية المفتوحة، والاستيلاء على الأراضي دون وجه حق.

ثورة 1936

كان البيت الأول من النشيد يقول: "ياولاد العرب لموا "شدوا" بعظكم ... رحلت تركيا وما ودعتكم وهو دعوة للوحدة والتكاتف العربي في وجه الاحتلال الانجليزي آنذاك.

تاريخ النشيد مع ثورات فلسطين

وخرج البيت الثاني للنشيد أثناء ثورة البراق 1929 حيث حدث فيها اشتباكات عنيفة في القدس بين الفلسطينيين واليهود إبان الانتداب البريطاني على فلسطين، الذي يقول الحِبْرْ الصيني لْكْتب عالوَرَقْ

بالحبر الصيني

علّي جَرَى لِكْ يا فْلسطيني

بالحبر الصيني

واختص الحبر الصيني لثباته القوي على الورق وصعوبة محوه، فكان ذلك تعبيرا عن الحزن العميق الذي شعر به الفلسطينيين على شهدائهم وقت تلك الثورة.