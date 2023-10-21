توفي الفنان الكويتي عباس البدري اليوم السبت، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
واشتهر البدري بتقديمه العديد من الأغاني المميزة التي حصدت قاعدة جماهيرية كبيرة ووصلت إلى دول الخليج والوطن العربي، حيث تعاون في بداياته الغنائية مع أسماء فنية كبيرة، منها مع الملحن إبراهيم الصولة بأغنية تتصف باللون السامري.
وبلغ رصيد البدري أكثر من 200 أغنية خلال مشواره الفني، من بينها “خليجية”، و”غالي لو يبعد”، و”مدام”، و”يا حبيبي”، وغيرها.
وأعرب العديد من الفنانين والإعلاميين الكويتيين عن حزنهم الشديد لوفاة البدري، حيث نعاه بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة صدى.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان الكويتي عباس البدري في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.