الفنان الكويتي عباس البدري في ذمة الله

توفي الفنان الكويتي عباس البدري اليوم السبت، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

واشتهر البدري بتقديمه العديد من الأغاني المميزة التي حصدت قاعدة جماهيرية كبيرة ووصلت إلى دول الخليج والوطن العربي، حيث تعاون في بداياته الغنائية مع أسماء فنية كبيرة، منها مع الملحن إبراهيم الصولة بأغنية تتصف باللون السامري.

وبلغ رصيد البدري أكثر من 200 أغنية خلال مشواره الفني، من بينها “خليجية”، و”غالي لو يبعد”، و”مدام”، و”يا حبيبي”، وغيرها.

وأعرب العديد من الفنانين والإعلاميين الكويتيين عن حزنهم الشديد لوفاة البدري، حيث نعاه بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة صدى.