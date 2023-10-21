جمعية الفنانين الكويتيين تنعى الفنان عباس البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت جمعية الفنانين الكويتيين الفنان الكويتي عباس البدري، والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقامت "جمعية الفنانين الكويتيين" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بنعي الفنان الكويتي قائلة: "تتقدم جمعية الفنانين الكويتيين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان القدير عباس البدري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون".

واشتهر الفنان الكويتي عباس البدري بتقديم العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا طوال مسيرته الغنائية وتعاون خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين ومن أشهر أغانيه "خليجية".

وكان أخر لقاء مع الفنان عباس البدري وهو على فراش المرض وعبر عن مدى حبه للكويت والجمهور الكويتي.

وحرصت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على نعي الفنان الراحل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.