لارا ابنة أسما شريف منير تتطوع بالهلال الأحمر المصري دعمًا للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "لارا" ابنة أسما شريف منير عن مشاركتها ضمن المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات الغذائية والطبية للجانب الفلسطيني بجنوب قطاع غزة.

ونشرت "لارا" صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تقوم بالعمل التطوعي وقامت بتوضيح ما يحدث في فلسطين كونها "إبادة جماعية" وليست "حرب".

وعلقت "لارا" على الأحداث الجارية باللغة الإنجليزية بأحد مقاطع الفيديو قائلة: "أنا لارا وجيت النهاردة للهلال الأحمر المصري لأني سمعت بما يحدث في فلسطين والامر ليس جيدًا وانها إبادة جماعية وليست حرب، لأن الحرب قائمة ما بين طرفين يمتلكون العتاد والأسلحة والجانب الفلسطيني ليس لديه جيش أو عتاد".

كما أوضحت مشاركتها بجلسة حوارية لتعريف المتطوعين عن دورهم في المساعدات قبل البدء في تجهيزها وقامت بمطالبة الجميع بالمساعدة والتبرع لصالح الشعب الفلسطيني.

وحرصت "لارا" على دعم الشعب الفلسطيني بنشر صورة لها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وظهرت خلالها مع والدتها أسما شريف منير والتقطتا عدد من الصور بالأبيض والأسود مع الشال الفلسطيني.