فن ومشاهير

غالية بنعلي: فلسطين أصبحت مقياسا لمدى إنسانيتنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت المطربة التونسية غالية بنعلي، رسالة دعم للشعب الفلسطيني، عبر فيديو قصير أرسلته لبرنامج It’s showtime المعروض على قناة CBC.

وظهرت غالية مرتدية الشال الفلسطيني الشهير، وقالت "الكوفية الفلسطينية جمعتنا وأصبحت رمز حرية كل حد فينا"، وغنت مقطع من أغنية لدولة فلسطين.

وتابعت "فلسطين أصبحت مقياسا لمدى إنسانيتنا. يا رب يرحم شهدائنا ويطمنا على أهلنا في غزة".

وتشهد عواصم العالم وقفات تضامنية ومظاهرات احتجاجية تندد بما تفعله قوات احتلال الجيش الإسرائيلي في أهالي غزة، من جرائم وحشية، طوال الأيام الماضية، ومنع الكهرباء والماء والمستلزمات الطبية عنهم، إلى جانب قيامها بقصف أبراج سكنية وكنيسة ومستشفى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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