إيرادات الجمعة.. "حسن المصري" الخامس و"البعبع" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 20 أكتوبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و352 ألفا و708 جنيهات، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 403 آلاف و122 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

الخميس اللي جاي

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 252 ألفا و851 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

العميل صفر

وتقدم للمركز الثالث فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 202 ألف و743 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

وش في وش

وجاء في المركز الرابع فيلم "وش في وش" وحقق 177 ألفا و736 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

حسن المصري

احتل المركز الخامس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 166 ألفا و457 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

سكر

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 124 ألفا و634 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

بيت الروبي

وفي المركز السابع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 14 ألفا و760 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الثامن جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 5 آلاف و909 جنيهات.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

مستر إكس

وذهب المركز التاسع إلى فيلم "مستر إكس" محققا 2712 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

البعبع

واحتل المركز العاشر والأخير فيلم "البعبع" والذي حقق 1784 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.