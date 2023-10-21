فن ومشاهير

"عاشت فلسطين حرة".. منة فضالي تدعم فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعمت الفنانة منة فضالي الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأليمة التي تعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت منة صورة لثلاثة أطفال فلسطينيين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عاشت فلسطين حرة".
ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال منة فضالي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، كما شاركت في نفس الشهر رمضان 2023 بمسلسل سره الباتع إخراج ، بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements