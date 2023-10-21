"عاشت فلسطين حرة".. منة فضالي تدعم فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة منة فضالي الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأليمة التي تعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت منة صورة لثلاثة أطفال فلسطينيين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عاشت فلسطين حرة".

ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال منة فضالي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، كما شاركت في نفس الشهر رمضان 2023 بمسلسل سره الباتع إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي.