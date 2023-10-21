عبدالرحيم كمال يشيد بأداء الزمالك: "عودة للجماهير إدارة وفريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال بمستوى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وذلك عقب تسجيله هدفين بالشوط الأول ضد نادي سموحة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت في ستاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ونشر عبدالرحيم كمال عدد من المنشورات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مشيدًا بأداء نادي الزمالك قائلا: "وأخيرًا بعد طول غياب عاد نادي الزمالك لجماهيره إدارة وفريق، بشرة خير".

كما نشر منشورا عقب انتهاء الشوط الأول قائلا: "الزمالك جاب جون بالبرجل والمنقلة والمسطرة في هدف من أجمل أهداف الدوري المصري".

ويواصل السيناريست عبدالرحيم كمال دعم الشعب الفلسطيني مؤخرًا ويقوم بنشر منشورات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يستنكر خلالها مواصلة استهداف المدنيين والأماكن الحيوية في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويكتب السيناريست عبدالرحيم كمال سيناريو وحوار مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز للمخرج بيتر ميمي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.