أسما شريف منير تنضم لقطار المتطوعين بالهلال الأحمر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انضمت أسما شريف منير لقطار المتطوعين بالهلال الأحمر المصري لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل قصفها للعديد من الأماكن الحيوية في قطاع غزة.

ونشرت "أسما" صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي ترتدي الطقم الخاص بالعمل التطوعي وشاركت بملء عدد من الكراتين بالمواد الغذائية والطبية اللازمة لإيصالها للشعب الفلسطيني.

وأوضحت "أسما" سبب مشاركتها بالعمل التطوعي بأحد مقاطع الفيديو قائلة: "النهاردة أنا مع الهلال الأحمر المصري في الحملة اللي عاملينها، قلوبنا مع غزة بنحاول نعمل أي حاجة عشان نساعد بجد هم بيعملوا مجهودات رهيبة وبيساعدوا بطرق كثيرة جدًا".

واستكملت: "وناس كتير تقدر تتطوع وانا موجودة النهاردة عشان اساعد ولو حتى بحاجة صغيرة جدًا بس أنا بجد من جوايا نفسي أعمل أي حاجة ليها معنى".

وحرصت "أسما" على دعم القضية الفلسطينية ونشرت مؤخرًا صورا لها بالأبيض والأسود وهي مرتدية الشال الفلسطيني وعلقت قائلة: "لا أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجائنا وأنت أرحم الراحمين، نسألك لأهل فلسطين النصر على من عاداهم عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم أحفظ أرواح المجاهدين في فلسطين وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا".