محمد رمضان يواصل دعم فلسطين: "كل جولاتي في المنطقة وخارجها لمساندة أهل غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد رمضان دعمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة.

ونشر "رمضان" صورة له عبر ستوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".

وكشف "رمضان" مؤخرًا عن تبرعه بأرباح حفلته الغنائية بالإمارات لصالح أهالي غزة.

وتعرض الفنان محمد رمضان للعديد من الانتقادات لعدم نشره أي دعم للشعب الفلسطيني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية الأحداث، ووواصل احتفاله بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في الكوت ديفوار على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية.

كما هاجمه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع فيديو ظهر خلاله بجلسة مساج ليقوم بعدها بحذف الفيديو سريعًا من على حسابه.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "ع الزيرو" والذي عرض في موسم أفلام الصيف الماضي.