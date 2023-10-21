عفاف مصطفى تنضم لفريق فيلم "ولنا في الخيال حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة عفاف مصطفى لفريق عمل فيلم "ولنا في الخيال حب"، بطولة الفنان أحمد السعدني.

ونشرت عفاف مصطفى صورة لها من كواليس الفيلم، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الحمد لله وفضل من الله انضمامي للفيلم السينمائي الكبير (ولنا في الخيال حب) باكورة أفلام المخرجة الشابة الأستاذة سارة رزيق، بطولة النجم أحمد السعدني وباقة من النجوم والنجمات، يارب وافر النجاح".

يذكر أن الفنانة عفاف مصطفى شاركت هذا العام في عدة أعمال، بينها: مسلسل علاقة مشروعة، الكبير أوي 7، أولاد عابد، جميلة.