"يسلموا اللي ربوكي".. تامر حبيب يعلق على فيديو صاحبة واقعة توبيخ مراسلة "CNN"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق السيناريست تامر حبيب على الفيديو المنتشر، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للمصرية رحمة زين، صاحبة واقعة توبيخ مراسلة "CNN".

ونشر تامر حبيب الفيديو، على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، وعلق: "يا رحمة يا زينة يا جميلة، تسلمي ويسلم فمك ويسلموا اللي ربوكي، ربنا يكثر من أمثالك يا بنتي ويحميكي ويحرسك".

يذكر أن أخر أعمال السيناريست تامر حبيب السينمائية فيلم "أعز الولد" بطولة ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، تأليف شريف نجيب، إخراج سارة نوح.