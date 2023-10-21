شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى: إطلاق اسم رنا أبو العلا على إحدى جوائز المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، دورة الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بمسرح الجامعة البريطانية، والذي يرأسه المخرج عمرو قابيل، وبحضور المؤلف وليد يوسف، الفنان أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والفنان عبد الله الشيحي مدير مسرح عچمان ، والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسام داغر.

وقال المخرج عمرو قابيل رئيس المهرجان: ضيوف مصر الكرام من كل مكان، لم أكن أتصور ونحن نضع شعار الدورة الخامسة "الحياة لنا" أن الحياة ستضعنا في هذا الاختبار الصعب، واليوم نجيب علي هذا الاختبار، فكان مصيرنا الذي اخترناه بإرادتنا هو المسرح الذي نعبر منه عن قيم الحق والخير والجمال، فالمسرح هو الذي علمنا الحب والحق، وهو الذي علمنا المقاومة، ومن هنا نعلن بل نصرخ لتصل صرخاتنا لكل منتهك حق لن تستطيعوا أن تسلبوا منا الحياة فالحياة لنا.

واليوم في الدورة الخامسة وقد فقدنا واحدة من أعمدة ملتقي القاهرة الجامعي وهي الناقدة رنا أبو العلا، لذا سنقوم بإطلاق اسمها على إحدى جوائز المهرجان بشكل دائم، وهي جائزة رنا أبو العلا لأفضل أداء جماعي.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.