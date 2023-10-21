"ستموت فى العشرين" يفوز بالجائزة الكبرى فى الدورة الأولى لـ"نواكشوط السينمائى"

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي جوائز دورته الأولى التي انطلقت 15 أكتوبر الجاري، رغم تعليق أنشطته قبل يومين من حفل الختام أول أمس؛ حداداً على أرواح الشهداء في قطاع غزة.

وحصد الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، الجائزة الكبرى للمهرجان، وفاز الفيلم العماني "رماد" للمخرج سليمان الخليلي، بالجائزة الأولى للأفلام الروائية القصيرة، وفاز الفيلم المغربي "العبد" للمخرج عبد الإله الجوهري بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الروائية الطويلة.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تنويهًا خاصًا للفيلم الموريتاني "ضجيج" للمخرج عزيز ألمان، وفي إطار تشجيع الشباب منح المهرجان جوائز أخرى خاصة بأفلام "الورشات" و"صناع المحتوى" و"سينا موبايل".

وكانت إدارة المهرجان قد علقت أنشطته قبل حفل الختام بيومين، وقالت في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء انسجاماً مع القرار المتخذ من قبل السلطات الموريتانية، بإعلان الحداد العام في البلاد على أرواح الشهداء في قطاع غزة.