شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل متزوج عبير صبرى ونجل سوسن بدر فى مسلسل "حدوتة منسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان هشام إسماعيل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يجسد ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" الابن الأكبر للفنانة سوسن بدرومتزوج من الفنانة عبير صبري، ويقدم دورا جديدا لم يقدمه من قبل ويدخل فى صراعات ضمن أحداثه، ومن المقرر طرحه خارج السباق الرمضاني.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

وشارك الفنان هشام إسماعيل، فى دراما رمضان المنقضى فى مسلسل الكبير أوى 7 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.