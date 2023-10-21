شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الدسوقى فى ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى: الجامعات معامل تفريغ لمواهب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان طارق الدسوقي عضو اللجنة العليا لملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، خلال حفل افتتاحه والذي أقيم بالجامعة البريطانية: أرحب بكم على أرض مصر، على أرض أول دولة عرفتها التاريخ، ومن وجهة نظرى دائماً أننا إذا قضينا على الجهل سنقضي على الفقر والمرض.

وأضاف: الجهل الذي أعنيه ليس فقط جهل الكتابة والقراءة وللقضاء على كل أشكال الجهل لا بد من الوعي وهذا سيحدث بالدراما والمسرح والإعلام هذه الأشياء هي المسئولة عن بناء الوعي وبناء الإنسان بناء صحيح بكل ما تحمله هذه الهوية من عادات وتقاليد، من هنا كان الاهتمام بهذا الملتقى للمسرح الجامعي، لأن الجامعات هي معامل تفريغ حقيقية للمواهب حقيقية لشباب قادر علي الفرز والاختيار وشباب قادر على اتخاذ القرار.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.





