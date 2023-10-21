شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى يكرم رنا أبو العلا وسامى مغاورى فى حفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والتي تحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، عددا من الفنانين الذين أثروا الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي، وهم الناقدة الراحلة رنا أبو العلا، والكاتب وليد يوسف، والفنان سامي مغاوري، والباحث محمد رشاد من الإمارات، وبيتر باولو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون.

وكان قد حضر حفل الافتتاح الذي أقيم بالجامعة البريطانية كلاً من بحضور كلاً من المؤلف وليد يوسف، الفنان أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والفنان عبد الله الشيحي مدير مسرح عچمان، والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسام داغر، والفنان سامي مغاوري.

وقال المخرج عمرو قابيل رئيس المهرجان: ضيوف مصر الكرام من كل مكان، لم أكن أتصور ونحن نضع شعار الدورة الخامسة "الحياة لنا" أن الحياة ستضعنا في هذا الاختبار الصعب، واليوم نجيب على هذا الاختبار، فكان مصيرنا الذي اخترناه بإرادتنا هو المسرح الذي نعبر منه عن قيم الحق والخير والجمال، فالمسرح هو الذي علمنا الحب والحق، وهو الذي علمنا المقاومة، ومن هنا نعلن بل نصرخ لتصل صرخاتنا لكل منتهك حق لن تستطيعوا أن تسلبوا منا الحياة فالحياة لنا.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.









