شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدى تدعو حضور ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى للوقوف دقيقة حدادا على أرواح غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعت الفنانة القديرة سهير المرشدي حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة الحبيبة، وذلك قبل تسلمها درع تكريمها من المهرجان.

وبدأت سهير حديثها بآيات من القرآن الكريم من سورة الواقعة، واستشهدت بها وسألت الحضور "هل نريد أن تكون غزة هباءً منبثا؟".

وأضافت: أنا كأم مصرية أقول لا، طول ما مصر قوية ستظل غزة عربية، وطول ما العرب على قلب رجل واحد ستظل فلسطين عربية.

وفى الملتقى تم تكريم الفنان أحمد أمين الذي اعتذر عن عدم الحضور؛ بسبب سفره خارج البلاد، وأرسل فيديو مصورا شكر فيه إدارة الملتقى، ووعد بإخراج عرض مسرحي من طلاب الجامعات، وتسلمت درع تكريمه ابنته ملك أحمد أمين.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.