- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - عثرت الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضي في بوجوليه (وسط فرنسا)، على رجل مشنوق داخل غرفته وإلى جانبه مجموعة من أوراقه الشخصية، وتبيّن بعد التحقيقات أنها تعود إلى الفنان الجزائري مروان بيريني الذي كان مختفياً منذ أكثر من شهرين.
وتأخر الإعلان عن هوية الشخص الذي وجد ميتاً في 12 تشرين الأول بمزرعة غير مأهولة إلى حين التثبت من خلال الاختبارات الجينية.
وأشارت التحقيقات إلى وقوع حادث اصطدام بين سيارة مسجلة باسم بيريني وسيارة امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً، ما أدى إلى فرار السائق وإصابة الأخيرة بكسور متعددة وعجز كامل لمدة شهر، ولفتت إلى علاقة محتملة بين الحادث ووفاة بيريني.
وأوضحت المدعية أن النتائج الأولية للتشريح "تتوافق مع الموت شنقاً"، لكنها شدّدت أنّ "التحقيقات مستمرة".
إشارة أن بيريني اشتهر بلعب دور المحامي "عبد الفضالة" في مسلسل Plus belle la vie بين عامي 2009 و2022.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فنان عربي جثة في فرنسا وهذا سبب وفاته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.