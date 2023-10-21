الفنان البحريني منير سيف في ذمة الله وشيماء سبت تنعاه

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الفنان البحريني منير سيف وهو نحات وممثل وعضو مسرح الصواري وأحد العاملين في السينوغرافيا والديكور الداخلي والخارجي في المسرح والمسلسلات لأكثر من ٣٠ عام في البحرين والخليج.

، وقد شارك تمثيلياً في عدد من الأعمال نذكر منها مسلسل سوالف طفاش عام 2009، وكذلك فيلم القفص عام 2009، وشارك بالتمثيل في بعض المسلسلات، مثل، مسلسل نيران عام 2000.

وقد نعت الفنانة البحرينية شيماء سبت الراحل في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ناشرة صورته وذاكرة تفاصيل العزاء ومنعت التعليقات وجاء في منشور النعي :

"بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم إنتقل إلى رحمة الله تعالى *منير محسن علي سيف* أخ كل من رياض، ياسر، علي،حامد، فريدة والمرحوم عارف وسيتم التشييع والدفن في مقبرة الحورة يوم الأحد الساعة 3.30 بعد الظهر، ومجلس العزاء للرجال في مأتم السماكين صباحاً وعصراً إبتداء من يوم الأثنين ولمدة 3 أيام .وللنساء في منزل أخته فريدة في الزنج منزل ٣٥٠ مجمع ٣٥٩ بجانب عيادة دار الفؤاد عصراً ومساء ً".