ديميت أوزديمير تنفصل عن حبيبها اليوناني الدي جي سيرجيو بعد انقضاء الصيف

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن علاقات ديميت أوزديمير العاطفية في الفترة الأخيرة تنتهي بسرعة، بعد أن انفصلت عن زوجها أوزهان كوتش بعد زواج دام ثمانية اشهر فقط، يبدو أنها قطعت علاقتها بحبيبها الدوناني الدي جي سيرجيو وفق ما أفادت صحيفة Takvim والذي استمتعت معه طوال الصيف في اليونان، فألغت متابعته في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت الصحيفة المذكورة أن الثنائي كانا في علاقة وانفصلا.



واستطاعت ديميت أوزدمير أن تتخطى أزمة طلاقها التي حصلت في أيار/مايو الفائت، حيث رصدتها الكاميرات عدّة مرات في اليونان لتخرج بعدها الى العلن علاقتها بسيرجيو، رغم أنها نفت أن يكونا في علاقة رغم كل مظاهر الحميمية بينهما.

من ناحية أخرى وتلعب ديميت أوزديمير دور البطولة إلى جانب النجم التركي انجين اكيوريك في مسلسل اسمي فرح، الذي يعرض في موسمه الثاني والذي يشهد صراعاً جديداً بين طاهر وشخصية بهنام، بعد انتقال فرح وابنها للعيش في قصر الأخير، وعدم تقبل طاهر لخسارة عائلته بعد خروجه من السجن، وحرصه على استردادهما متحديًا كل الظروف، كما يكشف عن تحولاً كبيراً في حياة فرح بعد انتقالها إلى القصر.

وقد تناول الموسم الأول قصة الأم العزباء فرح من أصول إيرانية التي هربت إلى تركيا من أجل ابنها كريم شاه الذي يعاني من مرض مناعي خطير، لتجد نفسها شاهدة على جريمة قتل قام بها رجل العصابات طاهر، ويحاول الأخير ان يبقي فرح صامتة من خلال مراقبتها والظهور بحياتها بشكل مستمر حتى يقع في حبها.