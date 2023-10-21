ميرنا وليد - بيروت - أنهت الفنانة شمس الكويتية جولتها في المملكة العربية السعودية.

وشاركت شمس مقطع فيديو وصوراً لها من مطار الملك عبد العزيز الدولي في طريقها لمغادرة السعودية مرتدية عباءة سوداء أنيقة واسعة وغطاء للرأس.

وأرفقة شمس الصور والفيديو بتعليق جاء فيه :"أهلي وناسي في السعودية أشوفكم على خير".

وطبقت شمس ماكياجاً عبارة عن محدد أسود للعيون جاء ليمنح عينيها جمالاً ولتبدوان أوسع واعتمدت أحمر شفاه لمّاعاً بلون فاتح كما بدت في بعض الصور وقد وضعت نظارات شمسية كبيرة على عينيها.

إشارة إلى أن جولة شمس في السعودية حققت مشاهدات كبيرة ونالت نجاحاً فريداً.



كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تودع لأهلها وناسها في السعودية بعباءة سوداء وغطار للرأس-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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