شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تستمر فى تصوير "صوت وصورة" حتى منتصف الأسبوع الأول من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المخرج محمود عبد التواب في تصوير مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض حالياً على شاشة DMC، حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، خاصة أن المسلسل يتضمن عددًا من الديكورات سواء الداخلية أو الخارجية، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز .

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.