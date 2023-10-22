في عيد ميلادها.. صورة قديمة لـ «سمية الخشاب» بسن المراهقة تُنشر للمرة الأولى.. وهذا هو عمرها الحقيقي .. لن تتوقع!

كتب امير فتحي في الأحد 22 أكتوبر 2023 12:54 صباحاً - تحتفل أمس النجمة سمية الخشاب بعيد ميلادها الـ 57 عامًا، فهي من مواليد 20 أكتوبر 1966وولدت بمحافظة الإسكندرية.

صورة نادرة لسمية الخشاب

وتزامنًا مع تلك المناسبة، أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة قديمة للفنانة المصرية ،رصدت شكلها قبل التجميل وبداية شهرتها في سن المراهقة بمرحلة الدراسة، وكشفت الصورة عن التغيير في شكلها، بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.

تلك الصورة كانت الفنانة قد نشرتها، عبر حسابها الخاص بموقع ” فيسبوك “، وعلّقت عليها قائلة: « أنا شايفة إني كنت جميلة وأنا صغيرة، والحمد لله دلوقتي برضه مازلت جميلة، الحقيقة إن كل مرحلة في عمرنا ليها جمالها الخاص، بحبكم »، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

بديعة مصابني

من ناحية أخرى، أكدت سمية الخشاب انها تعيش حالياً من النشاط الفني، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون.

وتابعت سمية فى أحدث تصريحات لها: أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية، بالإضافة الى فيلم التاروت.

واستكملت سمية الخشاب : أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني، وهي شخصية لها تاريخ ، وكرست حياتها للفن.

وتضيف سمية الخشاب : المسرح يحتاج الى مجهود كبير ، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها .

أكدت الفنانة سمية الخشاب انها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “ كازينو بديعة ” ، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني .

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة : وجود أسم الكاتب الكبير أحمد الابياري شجعني على الموافقة على المسرحية ، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وتستكمل سمية الخشاب : متحمسة للعمل خاصة وانني اتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض .

وأضافت سمية الخشاب: شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين ، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات ، فقد كانت تملك وعي وذكاء بالإضافة الى حبها الشديد لمصر.

سمية الخشاب تجتمع مع رانيا يوسف في “التاروت”

وتجتمع الفنانة سمية الخشاب، مع الفنانة رانيا يوسف من جديد في فيلم “التاروت”، بعد أخر عمل فني جمعهن وهو مسلسل “عائلة الحاج متولي”.

فيلم “التاروت” بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، محمد عز، ناهد السباعي، مع عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

وكانت قد بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير احدث اعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت.

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