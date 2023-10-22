مريم أوزرلي بلا ملابس في حوض الاستحمام وتمضي عطلة رائعة في نيويورك-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تقضى النجمة التركية مريم أوزرلي نجمة المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان" عطلة ممتعة في مدينة نيويورك الأميركي في أحد أفخم الفنادق وترافقها ابنتها. بعد ساعات على زواجه.. تامر عاشور يترك زوجته بشهر العسل ويسافر الى الكويت لهذا السبب

وقد وثقت مريم استمتاعها بكل التقديمات للفندق وكذلك وثقت تواجدها من دون ملابس في حوض الاستحمام الأمر الي أثار استغراب العديد من متابعيها.

وكان آخر ظهور لـ أوزرلي في أبو ظبي منذ نحو أسبوعين التي شوهدت تجلس في الصفوف الأمامية من ملعب كرة سلة في أبو ظبي حيث أقيمت مباراة جمعت فريقي "مينيسوتا تمبرولفز" و"دالاس مافريكس" ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA".إلى جانب الفنانتين إليسا وياسمين صبري، حيث بدا عليهن الانسجام أثناء التقاطهن صور السيلفي وخوضهن في نقاشات، على هامش المباراة.

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