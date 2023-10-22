شاهد.. أسبوع الموضة السعودي ينطلق في الرياض

أطلقت هيئة الأزياء السعودية “أسبوع الموضة” في العاصمة الرياض، لأول مرة، حيث بدأت العروض منذ أمس 20 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2023.

افتتحت العروض بتصاميم المصمم السعودي الشهير محمد آشي، الذي قدم أول عرض أزياء له في مسقط رأسه، احتفالاً بجذوره وبالأصالة ذات الطابع العالمي للعاصمة السعودية.

واليوم السبت، أقيمت العروض بتوقيع المصممين عدنان أكبر، تيما عابد، يوسف أكبر، أتيليه حكايات، بافون، نور الظاهري، فاطمة عبدالقادر، هلا الغرباوي، ودار الهنوف.

وافتتحت عروض الأزياء الراقية اليوم بعرض المصمم عدنان أكبر، وهو أول مصمم سعودي، ويعتبر من رواد الموضة و الأزياء في السعودية. عُرف عن المصمم عدنان تميز تصاميمه ورُقيها، وكانت الإطلالة الأولى في عرض عدنان أكبر هي إطلالة عروس.

وشهد أسبوع الموضة السعودي حضوراً كثيفاً من محبي الأزياء والمهتمين بها من داخل المملكة وخارجها. ويُعد هذا الحدث منصة مهمة لعرض إبداعات المصممين السعوديين وتعزيز حضورهم في عالم الموضة.