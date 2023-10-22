مريم نعوم وأمينة خليل وأسماء جلال تشاركن في مبادرة ساند أهل غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت السيناريست مريم نعوم عن انضمامها لقوافل المتطوعين في مبادرة ساند أهل غزة، لدعم الشعب الفلسطيني.

ونشرت "نعوم" صورا من مشاركتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت برفقة السيناريست مريم نعوم الفنانة أمينة خليل والفنانة أسماء جلال واللتان تشاركان أيضًا ضمن المتطوعين، كما حرصت "مريم" على التقاط عدد من الصور التذكارية مع المتطوعين وعلقت على الصور قائلة: "قلوبنا مع غزة".

وأشرفت "مريم نعوم" على كتابة عدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية أبرزها مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث بطولة النجمة نيللي كريم، ومسلسل "الهرشة السابعة" بطولة الفنانة أمينة خليل والذي عرض بموسم رمضان الماضي.