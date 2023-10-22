شريف منير يشيد بحفيدته لارا: "اتكلمت إنجليزي عشان توصل صوتها للعالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان شريف منير بحفيدته "لارا" بعد تطوعها ضمن فريق الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني بجنوب قطاع غزة.

ونشر "شريف" مقطع فيديو لحفيدته "لارا" أثناء تطوعها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليه قائلا: "لارا حفيدتي، لارا بنت أسما أنا فخور بيها جدًا جدًا، هي بتتكلم إنجليزي لأن مدرستها إنجليزي وعايزة توصل صوتها لكل العالم".

ولاقت إشادة "شريف منير" بحفيدته إعجاب متابعيه منهم الفنانة دنيا عبدالعزيز وعلقت قائلة: "ما شاء الله نفخر بيها والله"، والفنانة دنيا سمير غانم قائلة: "ما شاء الله ربنا يحميها"، الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف: "فخورة بيها".

وعلقت "لارا" على الأحداث الجارية باللغة الإنجليزية بأحد مقاطع الفيديو قائلة: "أنا لارا وجيت النهاردة للهلال الأحمر المصري لأني سمعت بما يحدث في فلسطين والامر ليس جيدًا وانها إبادة جماعية وليست حرب، لأن الحرب قائمة ما بين طرفين يمتلكون العتاد والأسلحة والجانب الفلسطيني ليس لديه جيش أو عتاد".