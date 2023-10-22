خالد تاج الدين عن دعوته لمساعدة الطلاب الفلسطينيين الموجودين في مصر: "حقهم علينا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الشاعر الغنائي والفنان خالد تاج الدين عن تفكيره في مساعدة الطلاب الفلسطينيين المقيمين في مصر، وطالبهم بالتواصل معه.

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" قال: "جالي رسايل نصب كتير من بعد الكلام اللي نشرته وأنا بحاول دلوقتي أصفي اللي جالي عشان أقدر أخدم الناس اللي محتاجة فعلًا المساعدة".

مستكملًا: "حقهم علينا نساعدهم، والواحد حزين على اللي بيحصل طبعًا وأقل حاجة نقدمها لهم المساعدات المادية والمساعدات المعنوية بتفرق والكلمة بتفرق ولازم يحسوا اننا جنبها مش مساعدات مادية بس والفن دوره كبير ومصر سباقة دايمًا انها تساعد اخواننا في فلسطين".

ونشر "خالد" منشورا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكشف خلاله عن محاولة مساعدة الطلاب الفلسطينيين المقيمين في مصر بسبب عدم إمكانية تواصلهم مع أهلهم في غزة.

وعلق قائلا: "لو حد يعرف طلاب فلسطينيين في مصر وانقطع التواصل مع أهلهم ومش معاهم فلوس يصرفوا، ياريت يتواصلوا معايا".

يذكر أن خالد تاج الدين من أشهر شعراء الأغاني في العالم العربي، تعاون مع عدد كبير من المطربين، بينهم: جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.