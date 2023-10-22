نبيل الحلفاوي عن مؤتمر قمة القاهرة للسلام: "الوضع أصعب مما نتصور"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي أقيم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجمع العديد من الرؤساء العرب للحديث عن تصاعد الموقف السياسي بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر "الحلفاوي" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "المؤتمر كشف أن الوضع أصعب مما نتصور، أطراف الصراع وصلت إلى نقطة اللا عودة، فلسطين والأردن ومصر في مواجهة إسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية".

واستكمل: "ومحور الصراع التهجير القسري، الضوء الأخضر لإسرائيل ما زال متوهجًا لتحقيق الهدف، الوحدة الوطنية لم تعد اختيارًا هنا يظهر معدن المصريين".

ويواصل "الحلفاوي" دعم القضية الفلسطينية بنشر تعليقاته على الأحداث الجارية التي يشهدها قطاع غزة.