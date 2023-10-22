أحمد الفيشاوي مرتديا "حلق" ومحمد مكاوي في رفح.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا "حلق" في أذنه.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية "الشال" الفلسطيني.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة "سيلفي"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

محمد مكاوي

نشر الفنان محمد مكاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، من أمام معبر رفح، دعما لفلسطين.

مريم أوزرلي

نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، خلال تواجدها في أحد صالونات الشعر.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بـ"الحجاب" من كواليس أحدث أعمالها الفنية.