شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل ماجد المهندس بالكويت تضامنًا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم ماجد المهندس إلغاء حفله الغنائى الذى كان من المقرر إحياؤه بدولة الكويت، يوم 27 أكتوبر الجارى، ليتم تحديدها في وقت لاحق، وذلك تضامنًا مع شعب فلسطين بعد تعرضه لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.