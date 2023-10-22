شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين فرج تجسد شخصية محامية للمرة الثانية فى الدراما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ناردين فرج شخصية محامية في مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض حاليًا على قناة dmc، ومنصة watch it، من إخراج محمود عبد التواب، وهى الموكلة عن قضية مقتل الطبيب عصام الصياد – مراد مكرم، حيث تقدم ناردين شخصية المحامية للمرة الثانية على التولى، إذ قدمتها من قبل في مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجمين آسر ياسين وأحمد داود، وإخراج عصام عبد الحميد، والذى عرض في رمضان 2021.



ناردين فرج

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.