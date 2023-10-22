بالفيديو- في كواليس تصوير أحدث اعماله.. هذا ما حصل بين درايك وأحد المعجبين

ميرنا وليد - بيروت - إلتقط أحد المعجبين مقطع فيديو للنجم العالمي درايك أثناء أثناء تصويره الفيديو كليب الجديد لأغنيته التي تحمل إسم "First Person Shooter"، وكانت ردت فعل المعجبة لا توصف عندما رأها درايك و ورفع لها بيده من بعيد أثناء اخذه قسطاً من الراحة، وتناقل الجمهور هذا الفيديو معبرين عن حماسهم للكليب الجديد.



على صعيد آخر أعلن درايك، توقفه عن الغناء لسنة كاملة، بسبب مشاكل صحية كشف عنها.

وصرح درايك صباح الجمعة في برنامج إذاعي قائلا: "أحتاج إلى التركيز على صحتي، أولا وقبل كل شيء". ثم كشف عن مشاكل في الجهاز الهضمي، قائلا: "لقد كنت أعاني من أكثر المشاكل جنونا مع معدتي منذ سنوات".

لم يكن واضحاً بما يتعلق بالمرض، لكنه قال إن الأمر سيتطلب وقتا طويلا: "سأغلق باب الاستوديو لبعض الوقت. ربما سنة أو شيء من هذا القبيل.. ربما لفترة أطول قليلا".

