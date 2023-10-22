بالصور- بلوك أسود رائع.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألق النجمة العالمية جينيفر لوبيز باخر ظهور لها بلوك رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت لوبيز بكروب توب باللون الأسود مفتوحة من الاسفل ذات أكمام قصيرة زبنت بالورود البيضاء في منطقة الصدر مع تنورة واسعة قصيرة باللون نفسه ذات خصر عالي، وربطت جينيفر شعرها إلى الخلف بتسريحة مميزة مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أثارت جينيفر لوبيز ضجة كبيرة بعد أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت في ثيابها الداخلية باللون البيج مع بعض اللمسات الذهبية متمددة على الأريكة، وإعتمدت تسريحة شهر رائعة مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.

