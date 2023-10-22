شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة وزيارة معبر رفح وتبرعات.. هكذا ساند فنانو مصر فلسطين بعد قصف المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أسبوعين على الأحداث التي تشهدها فلسطين، خاصة قطاع غزة الذى تعرض لهجوم غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذى راح ضحيته الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وبما أن الفنانين جزء من الوطن العربي ونسيج لا يتجزأ، فكان للفن دور حيث ألغيت المهرجانات السينمائية والحفلات الغنائية تضامنًا مع أهلنا في فلسطين، ولكن بعد تعرض مستشفى المعمداني، حاول الكثير من الفنانين أن يساندوا بشكل آخر من تبرعات ووقفات تضامنية وزيارة لمعبر رفح.

نظمت نقابة المهن التمثيلية وقفة تضامنية داخل نادى النقابة، وارتدى كل الفنانين الشال الفلسطيني رافعين أعلام مصر وفلسطين، وتناقشوا في الخطوات التي يمكن أن يتخذوها من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، كما قاموا بالهتاف لفلسطين وتبرعوا بالدم لصالح مصابى أهل فلسطين.

كما زار الدكتور أشرف زكى بزيارة معبر رفح لدعم أهل غزة، رافعين أعلام فلسطين، وكان بصحبته عدد من الفنانين منهم، الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل، المخرج سامح بسيونى، ومحمد عبد الحافظ، أشرف طلبة.

ودعا أيضًا دكتور أشرف زكى وعدد كبير من الفنانين من خلال نشر الكثير من الفيديوهات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بدعوة الشعب المصرى لتنظيم وقفة تضامنية أمام منصة مدينة نصر، للدعم أهل فلسطين وتأييد قرارات الرئيس السيسي بحماية مصر وأمنها وأرضها.

وحرص عدد من الفنانين على التبرع عن طريق الهلال الأحمر، والانضمام للعمل التطوعى في مساعدتهم لإنجاز ما يمكن تقديمه لأهل فلسطين، وكان من بينهم مايان السيد، رنا رئيس، هنادي مهنا، داليا شوقي، وغيرهم من الفنانين.

أما على مستوى الغناء فحرص الكثير من المطربين على إلغاء حفلاتهم لدعم فلسطين، كما حرص النجم محمد حماقي على التبرع بأرباح حفلاته الغنائية لدعم أهل فلسطين بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات غاشمة راح ضحيتها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ والرجال، وقال حماقي: "طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة".

وتابع حماقي: "دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصرى "المجهود الحربى".

وأضاف حماقي: "بما ان السلاح اللى فى ايدى هو فنى، فقررت إنى هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوله".

الأمر لم يختلف كثيراً عن الفنانة مي فاروق التي حرصت على تأجيل كافة حفلاتها داخل وخارج مصر والتبرع بأخر حفل أحيته، قائلة: "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله اياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا الي العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم».

وتابعت مى فاروق: "نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق لشعب الفلسطيني وإراقة دماء الابرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وأضافت مى فاروق : "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة، وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوي الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة".







































