صاحبة أغنية "شدو بعضكم" تتصدر بأحدث ظهور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للحاجة الفلسطينية حليمة الكسواني التي عُرفت بأغنية "شدو بعضكم"، وظهرت وهي تغني هذه الأغنية الوطنية التي تقول فيها: "شدو بعضكم يا اهل فلسطين شدو بعضكم، ما ودعتكم رحلت فلسطين ما ودعتكم".
ونال الفيديو اعجاب العديد من المتابعين.
الجدير ذكره ان حليمة الكسواني ولدت لعائلة ريفية تعمل بالزراعة في القدس، وتبلغ من العمر 85 عامًا، وهي من العائلات المهجرة من بلدة "بيت إكسا" شمال غربي القدس المحتلة، وتقيم حاليا في الأردن منذ عام 1961.
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