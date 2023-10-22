ميرنا وليد - بيروت - انتقد الإعلامي المصري خيري رمضان الفنان محمد رمضان بسبب الفيديو الذي نشره سابقا يظهر فيه وهو يخضع لجلسة تدليك، بالإضافة إلى وجود سيدة تهتم بقدميه.

وقال خيري رمضان في برنامجه "حديث القاهرة": رمضان ابن ناس طيبين لكن ضل الطريق وبيلعب دور مش مقنع في وقت غلط".

وتابع: "محمد رمضان قالك أكلم مين وطلع عمل باديكير ومانيكير والناس بتموت والعيال رافعة العلم واللي أبوه ميت واللي أمه ميتة ، 18 واحد ماتوا من عيلة واحدة لكن محمد رمضان كان طالع بيعمل ضوافره وإيديه ولما هجوم شالها وعمل فيديو تاني بيقول فيه نخاطب حكوماتنا... الحكومات العرب مش عايزاك تكلمها لأنك طلعت اتصورت مع اسرائيليين وكان لازم تتضامن معاهم، هل ستذهب لغزة وتشارك في الحرب وتترك الباديكير والمانيكير؟".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مصري يشنّ هجوما على محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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