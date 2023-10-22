إيهاب توفيق يحيي ذكرى وفاة والدته

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري إيهاب توفيق الذكرى التاسعة لوفاة والدته، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "اليوم 22 أكتوبر الذكرى السنوية التاسعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.
. أسكنهم الله جميعاً الفردوس الأعلى من الجنة".
الجدير ذكره ان إيهاب توفيق كان ضيفا مؤخرا في برنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة المصرية أنغام، وقال فيه: "مرحلتي مع الأستاذ محمد عبدالوهاب كانت مرحلة طويلة، لكن لقائي به كان لقاء قصير جدا".
وتابع: "كنت بحب محمد عبد الوهاب جدا كفنان وكعازف على العود وكمغني وملحن.. كل شيء كان يجتمع فيه بشكل صاروخي".
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