إيهاب توفيق يحيي ذكرى وفاة والدته

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري إيهاب توفيق الذكرى التاسعة لوفاة والدته، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "اليوم 22 أكتوبر الذكرى السنوية التاسعة للمغفور لها بإذن الله الحاجة والدتي الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولكل أمواتنا.

. أسكنهم الله جميعاً الفردوس الأعلى من الجنة".

الجدير ذكره ان إيهاب توفيق كان ضيفا مؤخرا في برنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة المصرية أنغام، وقال فيه: "مرحلتي مع الأستاذ محمد عبدالوهاب كانت مرحلة طويلة، لكن لقائي به كان لقاء قصير جدا".

وتابع: "كنت بحب محمد عبد الوهاب جدا كفنان وكعازف على العود وكمغني وملحن.. كل شيء كان يجتمع فيه بشكل صاروخي".